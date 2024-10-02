بايدن يرسل الجيش لمساعدة مناطق ضربها الإعصار "هيلين"

قال البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن الرئيس جو بايدن أرسل ما يصل إلى ألف جندي للمساعدة في المناطق التي ضربها الإعصار هيلين.

وقال البيان إن الجنود المتمركزين في ولاية نورث كارولينا سيساعدون في تقديم المواد الغذائية والمياه وغيرها من السلع الأساسية في المنطقة المتضررة. وقد لقي 180 شخصا حتفهم جراء الإعصار، حسبما ذكرت شبكة (سي ان ان) الإخبارية الأميركية. في غضون ذلك، مازال أكثر من مليون شخص بدون كهرباء في جنوب شرق الولايات المتحدة بعدما خلف الإعصار هيلين دمارا عبر ست ولايات الأسبوع الماضي.. وتتصدى السلطات للأضرار الكارثية.