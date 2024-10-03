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غرق قارب في نيجيريا يخلّف 16 قتيلاً وعشرات المفقودين

أرشيفية
3 أكتوبر 2024 08:14

لقي 16 شخصاً على الأقل مصرعهم وفُقد عشرات آخرون في شمال وسط نيجيريا إثر غرق قارب كان مكتظاً بنحو 300 راكب، بحسب ما أفاد مسؤولون الأربعاء.

وقال عبد الله بابا آره، رئيس وكالة الإغاثة والطوارئ في ولاية النيجر إنّ الركاب، وغالبيتهم من النساء والأطفال، كانوا متوجهين إلى بلدة نائية عندما وقع الحادث الثلاثاء.
ولم يوضح بابا آره سبب الحادث، لكنه أكد أن "الغواصين المحليين الشجعان" ساعدوا في العثور على حوالي 150 ناجياً".
وأضاف أنّ القارب كان مكتظاً بنحو 300 شخص بينما كان يعبر نهر النيجر عند منطقة غباجيبو بالقرب من موكوا.

وكثيراً ما تشهد نيجيريا غرق مراكب وخصوصاً خلال موسم الأمطار، ويعود ذلك عموماً إلى تحميل القوارب بأكثر من طاقتها وسوء الصيانة وعدم الامتثال لقواعد السلامة.

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المصدر: وكالات
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نيجيريا
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