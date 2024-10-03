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إعادة فتح مطار ميازاكي في اليابان بعد إغلاقه جراء انفجار قنبلة

مطار "ميازاكي"
3 أكتوبر 2024 08:41

استأنف مطار ميازاكي في جنوب غرب اليابان عملياته، صباح اليوم الخميس، بعد يوم من انفجار قنبلة غير منفجرة من الحرب العالمية الثانية على ممر الطائرات، مما أدى إلى إلغاء أكثر من 80 رحلة جوية.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، أن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليابانية غادرت إلى فوكوكا صباح اليوم، في أول رحلة منذ إغلاق المطار يوم أمس الأربعاء، للتحقيق في الحادث وإصلاح ممر الطائرات بعد العثور على حفرة يبلغ قطرها 7 أمتار وعمقها متر واحد.

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وأضافت أنه من المتوقع أن تسير الرحلات بشكل طبيعي باستثناء الرحلات التي لا تتوفر فيها طائرات.

المصدر: وام
اليابان
انفجار قنبلة
انفجار
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