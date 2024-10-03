الخميس 3 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
3 أكتوبر 2024 08:46

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وأكد الوطني للأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم  20.8 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.

 

أخبار ذات صلة
تفاصيل حالة الطقس في الإمارات غداً
"الأرصاد" يكشف عن حالة الطقس في أكتوبر

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الطقس
جبل جيس
الأرصاد
آخر الأخبار
ميسي يقود إنتر ميامي للفوز بدرع المشجعين في أميركا
الرياضة
ميسي يقود إنتر ميامي للفوز بدرع المشجعين في أميركا
اليوم 10:45
«لفظ» يُوقف حارس بايرن ميونيخ
الرياضة
«لفظ» يُوقف حارس بايرن ميونيخ
اليوم 10:43
قائد عام شرطة أبوظبي يلتقي القائم بالأعمال التونسي
علوم الدار
قائد عام شرطة أبوظبي يلتقي القائم بالأعمال التونسي
اليوم 10:33
«أمير الشعراء 11» يستقبل 150 شاعراً في أبوظبي
التعليم والمعرفة
«أمير الشعراء 11» يستقبل 150 شاعراً في أبوظبي
اليوم 10:30
شعار الأرشيف والمكتبة الوطنية
التعليم والمعرفة
الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظّم دورة في «إجراءات تحويل الوثائق»
اليوم 10:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©