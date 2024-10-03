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إعصار كراثون يضرب تايوان

إعصار كراثون يضرب تايوان
3 أكتوبر 2024 13:37

عبر إعصار كراثون الساحل الجنوبي الغربي لتايوان مصحوباً برياح خطيرة، حيث تسببت العاصفة في حرمان آلاف العملاء من الكهرباء وإغلاق البورصة التايوانية لليوم الثاني.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان، إن السرعة القصوى للرياح التي صاحبت كراثون بلغت 126 كيلومتراW (78 ميلاً) في الساعة قبل أن يصل إلى اليابسة في منطقة سياو جانج بمدينة كاوسيونج في الساعة 40:12 ظهراً بالتوقيت المحلي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وهذا يعادل إعصاراً من الفئة الأولى على مقياس "سافير سيمبسون" للأعاصير المكون من خمس درجات. وتسببت العاصفة التي تتحرك ببطء في هطول أمطار غزيرة على تايوان طوال الأسبوع.

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المصدر: وكالات
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الفيضانات
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