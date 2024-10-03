اندلاع حريق كبير في مبنى ببرلين

اندلع حريق كبير في مبنى إنتاجي شمال غرب برلين صباح اليوم الخميس. وأعلنت قوات الإطفاء أن نحو 120 فرداً من قواتها وجدوا في الموقع في منطقة شارلوتنبورج-نورد.

وقال متحدث باسم قوات الإطفاء، إنه تم استدعاء القوات إلى ريدمانفيج صباح اليوم، موضحاً أن التدخل السريع حال دون انتشار الحريق إلى المباني الأخرى.

وقال المتحدث: «الوضع واضح، ولا نتوقع أن ينتشر الحريق أكثر». وبحسب البيانات، امتد الحريق إلى مساحة 1400 متر مربع، وانهار سقف المبنى. وكانت قوات الإطفاء في الموقع مع قوات خاصة مثل فريق للطائرات المسيّرة، وزورق إطفاء.

وأوصى المتحدث باسم قوات الإطفاء سكان المنطقة بإبقاء نوافذهم وأبوابهم مغلقة، موضحاً أنه لا يوجد خطر حالياً.