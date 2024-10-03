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قتلى بقصف على مدينة أوكرانية

آثار معارك وقصف في أوكرانيا
3 أكتوبر 2024 17:52

قالت الشرطة الأوكرانية إن ثلاثة قتلوا، من بينهم طفل، بعد استهداف طائرة مسيرة، شاحنة غاز في منطقة "تشيرنيهيف" بشمال البلاد اليوم الخميس.
وذكرت الشرطة، على تطبيق "تلغرام"، أن أربعة آخرين، من بينهم طفلان، أصيبوا في الهجوم. 
وأوضحت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء، نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، أن القوات ضربت منشآت طاقة أوكرانية تزود عمليات القوات المسلحة الأوكرانية بالكهرباء.
بدورها، قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 78 طائرة مسيرة من أصل 105 وتأثرت 23 منها على الأرجح بتشويش إلكتروني.
وقالت السلطات الأوكرانية إن الدفاعات الجوية أسقطت نحو 15 طائرة مسيرة فوق كييف ومحيطها خلال فترة تحذيرات من غارات جوية استمرت لما يزيد عن خمس ساعات.

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المصدر: وكالات
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