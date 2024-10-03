الخميس 3 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أوكرانيا: قصفنا منشأة عسكرية روسية بصواريخ أميركية

صاروخ أتاكمز
3 أكتوبر 2024 18:17

قال الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، إنه استخدم صواريخ باليستية قدمتها الولايات المتحدة لقصف منشأة عسكرية روسية.
وأضاف الجيش أنه استخدم صواريخ من طراز "أتاكمز" لضرب محطة رادار روسية لتقليل القدرة على "رصد وتتبع واعتراض" الأهداف الباليستية.
ولم يذكر الجيش توقيتا محددا لتنفيذ تلك الضربة.
كما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت قاعدة "بورسوجيلبسك" الجوية في منطقة "فارونيش" في الساعات الأولى من صباح، اليوم الخميس، مستهدفة مخازن القنابل الانزلاقية وطائرات "سوخوي" المقاتلة وخزانات وقود.
ولم تشر التقارير، التي نقلت الأنباء عن جهاز الاستخبارات الأوكراني، إلى حجم الضرر الذي تعرضت له القاعدة الجوية، التي تقع على بعد أكثر من 340 كيلومترا من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا.
وكان ألكسندر غوستاف حاكم "فارونيش" قد أفاد، في وقت سابق عبر تطبيق "تلغرام"، بوقوع هجمات أوكرانية بالطائرات المسيرة، قائلا إنه تم اعتراض 30 طائرة.
وأضاف غوستاف أن الشظايا أضرت بأكثر من 12 منزلا، كما تم نقل امرأة للمستشفى بعد إصابتها بسبب الشظايا. 

أخبار ذات صلة
الأمين العام الجديد لحلف الناتو يؤكد دعمه لأوكرانيا
روسيا تعلن تحقيق تقدم ميداني جديد في أوكرانيا
المصدر: وكالات
أوكرانيا
صواريخ أتاكمز
منشأة عسكرية
روسيا
آخر الأخبار
ريان وعبدالله يشاركان في «آسيا والباسفيك للجولف»
الرياضة
ريان وعبدالله يشاركان في «آسيا والباسفيك للجولف»
اليوم 21:08
البومة الذهبية
الترفيه
حلّ لغز في فرنسا بعد 31 عاما
اليوم 21:06
مانشيني يعلن تشكيلة السعودية لمباراتي اليابان والبحرين
الرياضة
مانشيني يعلن تشكيلة السعودية لمباراتي اليابان والبحرين
اليوم 20:43
المهندس علي محمد الظاهري
علوم الدار
«تدوير» تتوقع بدء أول استثماراتها الخارجية في غضون عامين
اليوم 20:36
حملة "علّمني" تجمع أكثر من 65 مليون درهم خلال أسبوعين
علوم الدار
حملة "علّمني" تجمع أكثر من 65 مليون درهم خلال أسبوعين
اليوم 20:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©