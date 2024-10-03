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روسيا تعلن تحقيق تقدم ميداني جديد في أوكرانيا

آثار معارك وقصف في أوكرانيا
3 أكتوبر 2024 19:48

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أنباء سيطرة قواتها على بلدة "فوليدار" في شرق أوكرانيا.
ونسبت الوزارة الفضل في تحقيق هذا التقدم لما وصفته باتخاذ وحدات في القيادة الشرقية للجيش تحركات حاسمة.
كان مدونون، يتابعون تطورات الأزمة الأوكرانية، ووسائل إعلام روسية أعلنوا، أمس الأربعاء، أن القوات الروسية سيطرت بشكل كامل على بلدة "فوليدار" بشرق أوكرانيا.
ونشرت قنوات روسية، على تطبيق "تلغرام"، مقطع فيديو لجنود يلوحون بالعلم الروسي فوق مبان.
وذكرت صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" أن "فوليدار" سقطت في قبضة روسيا بعد خروج المجموعة الأخيرة من القوات الأوكرانية التابعة لوحدة عسكرية، الثلاثاء.
كان مسؤول أوكراني في المنطقة قد قال، الثلاثاء، إن القوات الروسية وصلت إلى وسط "فوليدار"، وهي بلدة معروفة باستخراج الفحم تقع بمنطقة استراتيجية مرتفعة.
وتقدمت القوات الروسية، منذ أغسطس، في شرق أوكرانيا بأسرع وتيرة لها منذ عامين رغم التوغل الأوكراني في كورسك الروسية.

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المصدر: وكالات
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