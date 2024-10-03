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الأمين العام الجديد لحلف الناتو يؤكد دعمه لأوكرانيا

روته (يسار الصورة) وزيلينسكي خلال مؤتمر صحفي في كييف
3 أكتوبر 2024 20:16

قال مارك روته، الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي (الناتو) للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن "أمنكم يهمنا"، وذلك في أول زيارة له إلى كييف منذ توليه المنصب.
وأكد روته أيضا على تعهد حلف الناتو بحصول أوكرانيا على عضوية الحلف، لكن زيلينسكي قال إنه يريد من الحلفاء الغربيين تقديم نوع الدعم العسكري النشط.
وقال روته، في مؤتمر صحفي مشترك "أمنكم مهم بالنسبة لنا، ونضالكم من أجل الحرية يعكس مبادئنا وقيمنا الأساسية"، مشيرا إلى أن أول رحلة خارجية له كأمين عام لحلف شمال الأطلسي أظهرت دعم المجموعة القوي لكييف.
وأضاف روته، رئيس الوزراء الهولندي السابق الذي تولى منصبه الجديد يوم الثلاثاء، "أوكرانيا أقرب إلى حلف شمال الأطلسي أكثر من أي وقت مضى، وستستمر على هذا المسار حتى تحصل على عضوية حلف شمال الأطلسي".

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المصدر: وكالات
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حلف الناتو
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