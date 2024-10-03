روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني بـ 113 «مسيّرة»

موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 113 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الليل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه، خلال الليلة الماضية، أحبطت الدفاعات الجوية الروسية محاولة قامت بها القوات الأوكرانية لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية.

وأضافت أن «أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 113 طائرة مسيرة، منها 73 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و25 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و14 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك وواحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك».

إلى ذلك، تعهد الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي «الناتو» مارك روته، أمس، بتقديم الدعم والمساعدة اللازمين لأوكرانيا لحصولها على عضوية الحلف وضمان انتصارها في الحرب ضد روسيا.

وقال روته الذي يزور كييف في أول مهمة خارجية له خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي في كييف، إن «الناتو سيظل تحت قيادته ملتزماً بدعم أوكرانيا».

وشدد روته على أنه «كان من المهم بالنسبة له أن تكون أوكرانيا أول بلد يزوره منذ توليه منصبه في أكتوبر الجاري لإيصال رسالة واضحة للشعب الأوكراني وللعالم مفادها أن الناتو يقف إلى جانب أوكرانيا».

وخلال الزيارة أعلن روته عن تشكيل هيئة للحلف لتنسيق تقديم المساعدة الأمنية والتدريب اللذين سيساعدان على ضمان حصول أوكرانيا على ما تحتاجه في حربها ضد روسيا.

وأشاد روته بالإعلان عن المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا من قبل العديد من حلفاء «الناتو» بما في ذلك دعم واشنطن البالغ 8 مليارات دولار تقريباً.

وأوضح أن الحلفاء اتفقوا على تعزيز القدرة الصناعية الدفاعية للمساعدة في إعادة بناء «القدرة المحلية» لأوكرانيا.

لكنه في المقابل أقر بأنه رغم تزويد حلفاء «الناتو» أوكرانيا بـ99% من إجمالي المساعدات العسكرية إلا أن ذلك غير كاف، مشيراً إلى موافقة قمة حلف في واشنطن الصيف الماضي على التأكد من قدرة الحلف على تزويد أوكرانيا بمزيد من المعدات والتدريب والدعم.