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ليبيا.. رفع «القوة القاهرة» عن قطاع النفط واستئناف التصدير

أرشيفية
4 أكتوبر 2024 01:30

حسن الورفلي (بنغازي)

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أعلن مسؤول ليبي رفع حالة «القوة القاهرة» عن جميع الموانئ والمنشآت والحقول النفطية واستئناف عمليات الإنتاج والتصدير بشكل طبيعي بعد حل أزمة البنك المركزي.
جاء الإعلان في بيان، أمس، قال فيه المسؤول الليبي إنه «لمقتضيات المصلحة العامة، ترفع السلطات الليبية حالة القوة القاهرة عن جميع الحقول والموانئ والمنشآت النفطية واستئناف الإنتاج والتصدير بشكل طبيعي».
وأوضح أن «رفع حالة القوة القاهرة جاء في إطار دعم الجهود المبذولة من مجلسي النواب والدولة والتي تكللت بتعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي ونائب له».
وأكد أن «إعلان حالة القوة القاهرة على قطاع النفط في وقت سابق، كان إجراء احترازياً تحسباً لأية تداعيات تنتج عن اقتحام المصرف المركزي».
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان إنها رفعت حالة «القوة القاهرة» عن جميع الحقول والموانئ النفطية اعتباراً من الثالث من أكتوبر.
وجاء في البيان أن «المؤسسة تلقت مؤخراً تقييماً أمنياً رسمياً بشأن حقول الشرارة والفيل والسدرة يؤكد أن بمقدورها استئناف العمليات والتصدير لعملائها».
وأضافت أن «رئيس المؤسسة فرحات بن قدارة التقى بمحافظ المصرف المركزي الجديد ناجي عيسى وناقشا آلية تمويل المركزي لمشروعات زيادة الإنتاج للمحافظة على الاستدامة المالية وتعويض العجز في الإيرادات الناجم عن الإقفالات وتراجع أسعار النفط».

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