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إسرائيل تنذر سكان 25 قرية وبلدة لبنانية بإخلاء منازلهم

دمار جراء الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية (رويترز)
4 أكتوبر 2024 01:30

بيروت (الاتحاد)

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أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات لسكان أكثر من 25 قرية وبلدة في جنوب لبنان بإخلائها على الفور في وقت تواصل فيه إسرائيل توغلها البري هناك إثر تكبدها أكبر خسارة في يوم واحد خلال عام من الاشتباكات مع «حزب الله».
وباتت مثل هذه الإنذارات شبه يومية في الأيام الماضية مع استمرار نزوح السكان إلى مناطق بعيدة عن قراهم وبلداتهم.
وحدد المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة «إكس»، القرى التي شملها التحذير الذي قال إنه «عاجل».
ووفق منشور الجيش الإسرائيلي فإن «القرى والبلدات هي: الخرايب، وارزي، وزرارية، وعدلون، وأنصارية، ومزرعة دير تقلا، ومزرعة الواسطة، ومزرعة جمجم، وقصيبه، وجبشيت، ونبطية، ومزرعة سيناي، ودوير الشرقية».
كما شمل المنشور «كفر رمان، ونبطية الفوقا، ومنزلة، وحبوش، والحمصية، وبيصرية، والسكسكية، ولوبية، وكفر تبنيت، وأرنون، وزوطر الشرقية وزوطر الغربية».
وقال أدرعي: «عليكم إخلاء بيوتكم فوراً والتوجه إلى شمال نهر الأولي».
وتابع: «قوموا بإخلاء بيوتكم فوراً، انتبهوا يحظر عليكم التوجه جنوباً، أي توجه جنوباً قد يعرضكم للخطر».
وبلغ عدد النازحين المسجلين في مراكز الإيواء المعتمدة من قبل غرفة العمليات الوطنية في لبنان حتى الجمعة الماضي، 86 ألفاً و600 نازح، فيما بلغ عدد مراكز الإيواء 644، تشمل مدارس رسمية ومجمعات تربوية ومعاهد مهنية ومراكز زراعية وغيرها موزعة في مختلف المحافظات، وفق وحدة إدارة مخاطر الكوارث بالحكومة اللبنانية.
وفي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، دوت ثلاثة انفجارات أمس، وتصاعدت أعمدة كبيرة من الدخان بعد ضربات إسرائيلية عنيفة.
وفي ذات الوقت، قال «حزب الله» إنه فجر عبوة ناسفة في قوات إسرائيلية تسللت لقرية في جنوب لبنان.
وأعلن الجيش اللبناني، أمس، مقتل جندي وإصابة آخر في غارة إسرائيلية أثناء قيامه بمهمة إخلاء وإنقاذ مع الصليب الأحمر اللبناني في جنوب البلاد.
وقال الجيش، في منشور على منصة «إكس»: «قتل أحد العسكريين وأصيب آخر بجروح نتيجة اعتداء من جانب الجيش الإسرائيلي وذلك أثناء تنفيذ مهمة إخلاء وإنقاذ بمشاركة الصليب الأحمر اللبناني في بلدة الطيبة - مرجعيون».

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الحدود اللبنانية الإسرائيلية
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أفيخاي أدرعي
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دمار جراء الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية (رويترز)
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