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العراق وأميركا تؤكدان ضرورة حل أزمات المنطقة بالطرق الدبلوماسية

فؤاد حسين وباربرا ليف خلال اللقاء
4 أكتوبر 2024 01:30

هدى جاسم (بغداد)

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أكد العراق والولايات المتحدة الأميركية، أمس ضرورة وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، وحل الأزمات عبر الطرق الدبلوماسية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العراقي فؤاد حسين، مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، وفق بيان للخارجية العراقية.
وذكر البيان أنه تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وجرى التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار في المنطقة وحل الأزمات عبر الطرق الدبلوماسية، وأهمية بذل الجهود لمساعدة النازحين اللبنانيين وتوفير الدعم لإنهاء الأزمة الإنسانية.
من جانبها، أعربت مساعدة وزير الخارجية الأميركية عن دعمها الكامل للعراق وجهود الحكومة في احتواء الأزمات، وفق بيان الخارجية العراقية.

العراق وأميركا
أميركا
العراق
فؤاد حسين
باربرا ليف
وزير الخارجية العراقي
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