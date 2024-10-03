مقتل العشرات بغرق قارب في الكونغو

قال حاكم إقليم جنوب كيفو بجمهورية الكونغو الديمقراطية إن ما لا يقل عن 78 شخصا لقوا حتفهم في غرق قارب يقل 278 راكبا في بحيرة كيفو، الخميس.

وأفاد شاهد عيان بأن أقارب الضحايا انخرطوا في البكاء مع وضع الجثث في أكياس قبل نقلها. وأظهرت لقطات مصورة، جرى تداولها على نطاق واسع عبر الإنترنت، قاربا مكتظا متعدد الطوابق وهو يميل جانبا في المياه الهادئة قبل انقلابه.

امرأة تبكي أحد أقاربها توفي جراء غرق قارب في الكونغو

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين، وقدم مسؤولون إقليميون أعدادا متباينة للقتلى.

وقال جان جاك بوريسي حاكم إقليم جنوب كيفو إن عدد القتلى بلغ 78 وإن 278 كانوا على متن السفينة.

وأوضح "سيستغرق الأمر ثلاثة أيام على الأقل للحصول على الأعداد الدقيقة لأن الجثث لم يُعثر عليها بعد".

وقال حاكم إقليم شمال كيفو المجاور إن 58 شخصا نجوا من الحادث وإنه تأكدت وفاة 28 شخصا حتى الآن.

وأضاف، في بيان، أن القارب انقلب على بعد نحو 700 متر من البر وإن أسباب الحادث قيد التحقيق.

وقال بوسيم روبونيكا، أحد الناجين والبالغ 30 عاما "مات الكثير من الأشخاص، لا نعرف عددهم بالضبط لأنه كان هناك أكثر من 500 شخص على متن القارب".

وتحدث ناج آخر عن "أكثر من 200" راكب.

وقال ثيو باسيمان، الذي نجا أيضا من الغرق "بدأ القارب ينقلب. وفجأة، وجدنا أنفسنا جميعا في الماء".

ولم يتم العثور على زوجته وطفلهما البالغ شهرين، بالإضافة إلى ثلاثة أفراد آخرين من العائلة كانوا معه.

ويفضل كثيرون استخدام القوارب للانتقال من الطرف الشمالي لبحيرة كيفو إلى مدينة غوما تجنبا للطرق البرية الطويلة.