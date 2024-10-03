الجمعة 4 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل العشرات بغرق قارب في الكونغو

السكان يهرعون بحثا عن أقاربهم بعد غرق قارب في الكونغو
4 أكتوبر 2024 00:16

قال حاكم إقليم جنوب كيفو بجمهورية الكونغو الديمقراطية إن ما لا يقل عن 78 شخصا لقوا حتفهم في غرق قارب يقل 278 راكبا في بحيرة كيفو، الخميس.
وأفاد شاهد عيان بأن أقارب الضحايا انخرطوا في البكاء مع وضع الجثث في أكياس قبل نقلها. وأظهرت لقطات مصورة، جرى تداولها على نطاق واسع عبر الإنترنت، قاربا مكتظا متعدد الطوابق وهو يميل جانبا في المياه الهادئة قبل انقلابه.

أخبار ذات صلة
انتشال 17 جثة لمهاجرين بعد غرق مركب قبالة سواحل تونس
45 قتيلاً جراء غرق قاربي مهاجرين قبالة سواحل جيبوتي
  • امرأة تبكي أحد أقاربها توفي جراء غرق قارب في الكونغو
    امرأة تبكي أحد أقاربها توفي جراء غرق قارب في الكونغو

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين، وقدم مسؤولون إقليميون أعدادا متباينة للقتلى.
وقال جان جاك بوريسي حاكم إقليم جنوب كيفو إن عدد القتلى بلغ 78 وإن 278 كانوا على متن السفينة.
وأوضح "سيستغرق الأمر ثلاثة أيام على الأقل للحصول على الأعداد الدقيقة لأن الجثث لم يُعثر عليها بعد".
وقال حاكم إقليم شمال كيفو المجاور إن 58 شخصا نجوا من الحادث وإنه تأكدت وفاة 28 شخصا حتى الآن.
وأضاف، في بيان، أن القارب انقلب على بعد نحو 700 متر من البر وإن أسباب الحادث قيد التحقيق.
وقال بوسيم روبونيكا، أحد الناجين والبالغ 30 عاما "مات الكثير من الأشخاص، لا نعرف عددهم بالضبط لأنه كان هناك أكثر من 500 شخص على متن القارب".
وتحدث ناج آخر عن "أكثر من 200" راكب.
وقال ثيو باسيمان، الذي نجا أيضا من الغرق "بدأ القارب ينقلب. وفجأة، وجدنا أنفسنا جميعا في الماء". 
ولم يتم العثور على زوجته وطفلهما البالغ شهرين، بالإضافة إلى ثلاثة أفراد آخرين من العائلة كانوا معه.
ويفضل كثيرون استخدام القوارب للانتقال من الطرف الشمالي لبحيرة كيفو إلى مدينة غوما تجنبا للطرق البرية الطويلة.

المصدر: وكالات
الكونغو الديمقراطية
غرق قارب
بحيرة كيفو
آخر الأخبار
دمار جراء الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تنذر سكان 25 قرية وبلدة لبنانية بإخلاء منازلهم
4 أكتوبر 2024
كامالا هاريس ودونالد ترامب
الأخبار العالمية
حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية تدخل شهرها الأخير
4 أكتوبر 2024
دمار في مبنى جراء قصف روسي على خاركيف
الأخبار العالمية
روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني بـ 113 «مسيّرة»
4 أكتوبر 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
ليبيا.. رفع «القوة القاهرة» عن قطاع النفط واستئناف التصدير
4 أكتوبر 2024
ناقلة النفط «سونيون» عقب تعرضها لهجوم حوثي في البحر الأحمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: هجمات «الحوثي» تؤكد أنها «تنظيم إرهابي»
4 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©