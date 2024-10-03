بايدن يدلي بتصريح بشأن احتمال لقاء بوتين

لم يستبعد الرئيس الأميركي جو بايدن، بصفة أساسية، احتمال عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمتين المقبلتين لمجموعة العشرين ومنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، لكنه أعرب عن شكوكه في حضور الرئيس الروسي.

وردا على سؤال لوكالة الأنباء الروسية "تاس" بشأن ما إذا كان لديه استعداد لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي على هامش القمتين المقررتين في نوفمبر المقبل لمناقشة الأزمة في أوكرانيا والأمن الدولي، قال بايدن: "أشك في حضور بوتين".

أدلى بايدن بهذه التصريحات أثناء رده على أسئلة الصحفيين خارج البيت الأبيض قبل مغادرته إلى "تالاهاسي" في ولاية فلوريدا لتفقد جهود الإغاثة عقب الإعصار "هيلين".

ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في البرازيل يومي 18 و19 نوفمبر. أما المواعيد الرسمية لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في بيرو، فهي في الفترة من 9 إلى 16 نوفمبر.

كان دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، أكد الأربعاء أنه يجرى الإعداد لمشاركة بوتين في قمة مجموعة العشرين.

وقال موريسيو ليريو، السفير البرازيلي لدى مجموعة العشرين، لوكالة "تاس" في وقت سابق، إن الرئيس الروسي تلقى دعوة لحضور قمة مجموعة العشرين.

وتتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين هذا العام.