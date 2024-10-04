قتلى جراء إعصار كراثون في الفلبين

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم في الفلبين، نتيجة تعرض البلاد لإعصار كراثون، والمعروف محلياً باسم جوليان.





وقالت وكالة إدارة الكوارث في الفلبين، اليوم، إنه تم تسجيل أربع وفيات في منطقة إيلوكوس، معظمها بسبب الغرق، في حين فارق شخص الحياة في وادي كاجايان عندما صعقته الكهرباء.





وأكدت وسائل الإعلام الفلبينية أن رياحاً عاتية وأمطاراً غزيرة ضربت العديد من المناطق في البلاد ما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

واضطر مئات السكان إلى إخلاء منازلهم، أو البحث عن مأوى في مواقع أخرى.

وبحسب تقديرات الوكالة، تجاوزت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية 700 مليون بيزو "ما يعادل 12.7 مليون دولار".

وكان الإعصار قد انطلق من الفلبين يوم الثلاثاء الماضي متجها صوب تايوان، ولكنه عاد أمس الخميس كإعصار قوي، ثم ضعف ليتحول إلى منخفض استوائي اليوم الجمعة.