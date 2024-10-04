الجمعة 4 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى جراء إعصار كراثون في الفلبين

قتلى جراء إعصار كراثون في الفلبين
4 أكتوبر 2024 11:36

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم في الفلبين، نتيجة تعرض البلاد لإعصار كراثون، والمعروف محلياً باسم جوليان.

وقالت وكالة إدارة الكوارث في الفلبين، اليوم، إنه تم تسجيل أربع وفيات في منطقة إيلوكوس، معظمها بسبب الغرق، في حين فارق شخص الحياة في وادي كاجايان عندما صعقته الكهرباء.

وأكدت وسائل الإعلام الفلبينية أن رياحاً عاتية وأمطاراً غزيرة ضربت العديد من المناطق في البلاد ما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

أخبار ذات صلة
ارتفاع حصيلة الإعصار "هيلين" في الولايات المتحدة
إعصار كراثون يضرب تايوان

واضطر مئات السكان إلى إخلاء منازلهم، أو البحث عن مأوى في مواقع أخرى.

وبحسب تقديرات الوكالة، تجاوزت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية 700 مليون بيزو "ما يعادل 12.7 مليون دولار".

وكان الإعصار قد انطلق من الفلبين يوم الثلاثاء الماضي متجها صوب تايوان، ولكنه عاد أمس الخميس كإعصار قوي، ثم ضعف ليتحول إلى منخفض استوائي اليوم الجمعة.

المصدر: وام
الفلبين
إعصار
الامطار الغزيرة
آخر الأخبار
«الجديدان» يقودان الإمارات والعربي في «الأولى»
الرياضة
«الجديدان» يقودان الإمارات والعربي في «الأولى»
اليوم 12:54
خلود الزعابي تدير «أبطال آسيا»
الرياضة
خلود الزعابي تدير «أبطال آسيا»
اليوم 12:51
شرطة أبوظبي تبحث مع الشركاء استعدادات تنظيم مؤتمر الرابطة الدولية للشرطة النسائية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تبحث مع الشركاء استعدادات تنظيم مؤتمر الرابطة الدولية للشرطة النسائية
اليوم 12:46
«الأحوال الجوية» تؤجل سباق أبوالأبيض
الرياضة
«الأحوال الجوية» تؤجل سباق أبوالأبيض
اليوم 12:36
سينر «غير مرتاح» وسط «المعمعة»!
الرياضة
سينر «غير مرتاح» وسط «المعمعة»!
اليوم 12:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©