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التخطيط لجولة ثانية من التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

طفلة تتلقى جرعة من شلل الأطفال في غزة
4 أكتوبر 2024 18:02

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن أطفال قطاع غزة يجب أن يحصلوا على جرعتهم الثانية من لقاح شلل الأطفال بدءا من 14 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أنها تجري الاتصالات اللازمة لتأكيد ذلك الموعد.
وقال أياديل ساباربيكوف، رئيس منظمة الصحة العالمية لحالات الطوارئ في الأراضي الفلسطينية، في مؤتمر صحافي، إن "المناقشات جارية".
وتريد منظمة الصحة العالمية أن تبدأ الجولة الثانية لحملة التطعيم في 14 أكتوبر.
وأضاف ساباربيكوف، عبر رابط فيديو من القدس، إن ذلك يجب أن يبدأ "خلال 10 أيام. نأمل بأن تكتمل (الجولة الثانية) من التطعيم في 29 أكتوبر"، لافتا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع الأحد لتأكيد الموعد من عدمه مقدّرا "أن هناك 590 ألف طفل يجب أن يلقّحوا".
بعد اكتشاف أول إصابة بشلل الأطفال، والوحيدة حتى الآن، في قطاع غزة منذ 25 عاما، أطلقت منظمة الصحة العالمية حملة واسعة النطاق في الأول من سبتمبر للقضاء على خطر انتشار وباء.
وتلقى أكثر من 560 ألف طفل دون سن العاشرة الجرعة الأولى خلال الجولة الأولى من التطعيم.
وسمحت "هدن إنسانية" في مناطق محدّدة بتنفيذ العملية على ثلاث مراحل، في وسط القطاع وجنوبه وأخيرا في شماله.

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المصدر: وكالات
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غزة
شلل الأطفال
حملة تلقيح
منظمة الصحة العالمية
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