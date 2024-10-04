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زيلينسكي يلتقي جنودا أوكرانيين يقاتلون داخل روسيا

زيلينسكي يلتقي جنودا أوكرانيين في منطقة سومي الحدودية مع روسيا
4 أكتوبر 2024 21:40

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أنه زار منطقة "سومي" الحدودية مع روسيا والتقى جنودا يشاركون في الهجوم عبر الحدود على منطقة كورسك الروسية.
وقال زيلينسكي، في فيديو نشر على تطبيق تلغرام "بدأت اليوم زيارتي لمنطقة سومي بلقاء مع جنودنا (...) الذين يقاتلون في منطقة كورسك ويدافعون عن مناطقنا الحدودية والبلد بأكمله".
وأضاف مخاطبا الجنود "الأمر لا يتعلق فقط بتحفيز الأفراد. من الضروري تحفيز العالم بأسره وإقناعه بأن الأوكرانيين يمكن أن يكونوا أقوى".

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والتقى زيلينسكي جنودا من اللواء 82 للهجوم الجوي الذي يقاتل في روسيا واستمع إلى إحاطة من قائده دميتري فولوشين عن وضع العمليات و"القتال ضد الطائرات المسيرة".
وقدّم زيلينسكي، برفقة القائد العام للجيش أوليكساندر سيرسكي، جوائز للجنود في ملجأ تحت الأرض، وفق الفيديو.
وشكر زيلينسكي أولئك الذين يقاتلون في كورسك، قائلا إن العملية "ساعدت بشكل كبير في تحفيز أولئك الذين يقدمون لنا حزم مساعدات مع أسلحة".

كان الرئيس الأوكراني زار منطقة "سومي" أواخر أغسطس بعد الهجوم المباغت للقوات الأوكرانية على روسيا في 6 أغسطس الماضي.
واستمر الهجوم لمدة شهرين تقريبا. ولم تقدم كييف سوى القليل من التفاصيل حول العملية أخيرا.
في الوقت نفسه، كانت أوكرانيا تفقد المزيد من الأراضي لصالح روسيا التي تقدمت بشكل كبير في منطقة دونيتسك الشرقية.

المصدر: آ ف ب
فولوديمير زيلينسكي
روسيا
كورسك
جبهة القتال
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