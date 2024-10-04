فرنسا تحذّر من "المعايير المزدوجة" في الصراعات العالمية

حض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المجتمع الدولي، اليوم الجمعة، على تجنب "المعايير المزدوجة" في الصراعات العالمية بما فيها الشرق الأوسط.

وأصر ماكرون، في خطاب بمناسبة افتتاحه قمة الفرنكوفونية، على أن الدول الناطقة بالفرنسية يمكن أن تقدم معا مساهمة كبيرة في السلام العالمي.

وقال ماكرون "أعتقد أن العالم الناطق بالفرنسية هو، نعم، مكان يمكننا فيه أن نتمتع بدبلوماسية معا للدفاع عن السيادة والسلامة الإقليمية في كل مكان عبر الكوكب".

ورأى الرئيس الفرنسي أن العالم الفرنكوفوني "يدافع عن رؤية لا مجال فيها للمعايير المزدوجة، حيث تكون كل الأرواح متساوية في كل الصراعات في كل أنحاء العالم".

وكان ماكرون أعرب في وقت سابق عن انزعاجه إزاء التصعيد العسكري في لبنان قائلا إن عدد الضحايا المدنيين "مروع للغاية".

وقال ماكرون إن لبنان "اهتزت اليوم سيادته وسلامه".

وأوضح أنه "لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط دون حل الدولتين".

كما دعا الرئيس الفرنسي إلى "منطقة سلمية" في المحيطين الهندي والهادئ "حيث لا يمكن لأي قوة أن تشكك في هذا السلام".

يحضر القمة العديد من قادة الدول الأعضاء في منظمة الدولية للناطقين بالفرنسية بينهم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.