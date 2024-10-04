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مصر تدعو إلى وقف إطلاق النار في لبنان وغزة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
4 أكتوبر 2024 23:15

شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، على رفض بلاده "الكامل لأي انتهاك يمس سلامة وسيادة لبنان على كامل أراضيه، وأهمية تقديم كافة أوجه الدعم الإنساني للشعب اللبناني، وتمكين الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها من القيام بواجباتها"، وفق بيان صحفي.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عبد العاطي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، تناول خلاله مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة، مشددا على "ضرورة تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وخفض التصعيد لاحتواء الموقف"، حسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية.  
كما أكد عبد العاطي على أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة من جانب كافة الأطراف دون انتقائية، وضرورة قيام المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في لبنان وقطاع غزة.
كما شدد وزير الخارجية المصري على خطورة التبعات الكارثية لاستمرار التصعيد على السلم والأمن الإقليميين.

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المصدر: د ب أ
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لبنان
قطاع غزة
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