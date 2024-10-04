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استطلاع رأي يظهر تقدم هاريس على ترامب

كامالا هاريس ودونالد ترامب
5 أكتوبر 2024 01:09

واشنطن (وكالات)

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أظهر استطلاع رأي، تقدم المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية كامالا هاريس بنقطتين على منافسها الجمهوري دونالد ترامب.
وحسب الاستطلاع الذي أعدته الإذاعة العامة الأميركية وخدمة البث العمومي الأميركي ومؤسسة «ماريست بول» لاستطلاعات الرأي بين الـ 27 من الشهر الماضي والأول من الشهر الجاري، واستطلع آراء الناخبين المحتملين، فإن «هاريس تتقدم على ترامب بين الناخبين غير البيض، بينما يتفوق ترامب بين الناخبين المستقلين».  
وتوقع الاستطلاع حصول ترامب على نسبة 57 في المائة في صفوف الرجال مقابل 41 في المائة لهاريس، بينما تتفوق كامالا بنسبة 58 في المائة على ترامب في صفوف النساء، مقابل نسبة 40 في المائة للمرشح الجمهوري.
وتستعد الولايات المتحدة لإجراء انتخابات رئاسية في الخامس من شهر نوفمبر المقبل.  
وقبل الاقتراع بفترة، تجرى عادة العديد من الاستطلاعات، تعكس صورة تكون دقيقة في الغالب عن توجه الناخبين وخياراتهم.

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