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مصر: ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في لبنان وغزة

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5 أكتوبر 2024 01:09

القاهرة (الاتحاد)

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شدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أمس، على رفض بلاده الكامل لأي انتهاك يمس سلامة وسيادة لبنان على كامل أراضيه، وأهمية تقديم كل أوجه الدعم الإنساني للشعب اللبناني، وتمكين الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها من القيام بواجباتها، وفق بيان صحفي. 
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عبد العاطي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، تناول خلاله مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة، مشدداً على «ضرورة تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وخفض التصعيد لاحتواء الموقف»، حسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية. 
كما أكد عبد العاطي أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن دون انتقائية، وضرورة قيام المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في لبنان وقطاع غزة.
كما شدد على «خطورة التبعات الكارثية لاستمرار العدوان الإسرائيلي على السلم والأمن الإقليميين».

مصر
إسرائيل
غزة
لبنان
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
لبنان وإسرائيل
فلسطين
أزمة لبنان
بدر عبد العاطي
جان نويل بارو
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