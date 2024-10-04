دول عدة تنظم عمليات لإجلاء رعاياها من لبنان

عواصم (الاتحاد، وكالات)

انضمّت روسيا وفرنسا واليونان إلى قائمة الدول التي أطلقت عمليات لإجلاء رعاياها من لبنان منذ بدأت إسرائيل عمليات بريّة في جنوبه.

وأجلت موسكو 60 من أفراد عائلات الدبلوماسيين الروس المنتدبين إلى لبنان نتيجة القصف الإسرائيلي، وفق ما أعلن الكرملين.

كما أُجلي رعايا فرنسيون من لبنان إلى باريس على متن رحلتين تجاريتين يشغّلهما طيران الشرق الأوسط، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية.

وأجلت ألمانيا 241 شخصاً من لبنان على متن رحلتين لسلاح الجو يومي الاثنين والأربعاء، وفق ما أعلنت الحكومة.

وكان من بين الركاب الموظفون غير الأساسيين في السفارة في بيروت وأفراد عائلاتهم وبعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية إلى جانب أعضاء في منظمات ألمانية.

كما أعلنت الحكومة الهولندية أنها سترسل طائرة عسكرية إلى بيروت لإجلاء رعاياها.

وأرسلت اليونان، أمس الأول، طائرة عسكرية لإجلاء عشرات اليونانيين والقبارصة من لبنان بينما وضعت طائرتان أخريان في حالة استعداد، وفق ما أعلن وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسبانية أن طائرة عسكرية أولى نقلت أكثر من 200 شخص من بيروت إلى مدريد، مشيرة إلى أن مجموعة ثانية من الرعايا وصلت أيضاً إلى العاصمة الإسبانية على متن طائرة عسكرية ثانية.