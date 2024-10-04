الأمم المتحدة: عدد الضحايا المدنيين في لبنان غير مقبول

نيويورك (الاتحاد)

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أمس، إن عدد الضحايا المدنيين في لبنان بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل غير مقبول تماماً.

وأضاف دوجاريك في تصريحات، أنه «يجب على جميع الأطراف أن تفعل كل ما في وسعها في جميع الأوقات لحماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية، وضمان عدم تعريض المدنيين للخطر».

وبحسب الأرقام الرسمية، قُتل أكثر من 2000 شخص في لبنان منذ أكتوبر 2023، بينهم أكثر من ألف منذ بدء القصف الجوي المكثف في 23 سبتمبر على جنوب لبنان وشرقه وكذلك ضاحية بيروت الجنوبية.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، قد أدان في وقت سابق أمس، منع إسرائيل لفرق الإنقاذ من الوصول إلى المواقع المستهدفة.

وأكد ميقاتي «إدانته لما تقوم به إسرائيل من انتهاك للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية المتبعة»، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وأجرى ميقاتي أمس، سلسلة اتصالات دبلوماسية من أجل الضغط على الجيش الإسرائيلي للسماح لفرق الإنقاذ والإغاثة بالوصول إلى المواقع التي تعرضت للغارات والسماح بنقل الضحايا والجرحى، بحسب البيان.