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إضراب عام في الضفة الغربية

موقع القصف الإسرائيلي في طولكرم (رويترز)
5 أكتوبر 2024 01:09

رام الله (الاتحاد)

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شهدت الضفة الغربية أمس، إضراباً عاماً بدعوة من القوى الفلسطينية حداداً على ضحايا القصف الإسرائيلي في مخيم طولكرم أمس الأول، والذي أسفر عن مقتل 20 فلسطينياً.
وفي سياق آخر، منع الجيش الإسرائيلي مئات الفلسطينيين من دخول المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية لإقامة صلاة الجمعة، وفق مانقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وقال مدير الأوقاف بمدينة الخليل غسان الرجبي، إن «أعداداً قليلة سمح لها بأداء صلاة الجمعة في الحرم الإبراهيمي».
وأضاف، أن «القوات الإسرائيلية أغلقت أبواب المسجد والحواجز العسكرية المؤدية إليه بالتزامن مع صلاة الجمعة، فاضطر المئات إلى أداء الصلاة على الأبواب والحواجز المحيطة به».
كما أصيب 15 عاملاً فلسطينياً، أمس، جراء اعتداء جنود إسرائيليين عليهم بالضرب قرب مدينة أريحا شرق الضفة الغربية.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها نقلت 15 عاملاً إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضهم للضرب المبرح من قبل قوات الإسرائيلية قرب أريحا.
من جانبها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن الإصابات عبارة عن جروح ورضوض، موضحة أن الشرطة الإسرائيلية اعترضت مركبة في بلدة «العوجا» يستقلها عمال أثناء عودتهم من مكان عملهم في البحر الميت، واعتدت عليهم بالضرب المبرح.

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