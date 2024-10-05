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اليابان تعتزم تفتيش مطارات خشية وجود قنابل غير منفجرة

اليابان تعتزم تفتيش مطارات خشية وجود قنابل غير منفجرة
5 أكتوبر 2024 10:16

 أصدرت وزارة النقل اليابانية، تعليمات بإجراء عمليات فحص بحثاً عن قنابل غير منفجرة في ثلاثة مطارات محلية، وذلك في أعقاب انفجار قنبلة أميركية تعود إلى الحرب العالمية الثانية في مطار ميازاكي يوم الأربعاء.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن وزير النقل تيتسو سايتو، قوله إن المطارات الثلاثة هي مطار سينداي في محافظة مياغي بشمال شرق البلاد، ومطار فوكوكا في محافظة فوكوكا بجنوب غرب البلاد، ومطار ناها في محافظة أوكيناوا بأقصى جنوب البلاد.

وأشار إلى الوزارة ستقوم بإجراء مسح مغناطيسي حول ممر الطيران بالإضافة إلى مدرج المطار وساحة وقوف الطائرات اعتباراً من يوم الإثنين، وأن المسح لن يؤثر على جداول الرحلات الجوية.

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وانفجرت يوم الأربعاء قنبلة تزن 250 كيلوغراما أسقطها الجيش الأميركي خلال الحرب على مطار ميازاكي بجنوب غرب اليابان، ما أدى إلى تناثر شظايا الأسفلت فوق دائرة نصف قطرها حوالي 200 متر، بما في ذلك المدرج.

وكانت طائرة قد مرت قبل ذلك بدقيقتين بالقرب من الموقع، ولكن لم يُصب أحد بأذى.

المصدر: وام
اليابان
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