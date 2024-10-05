الرئيس النمساوي يجري محادثات مبدئية مع رؤساء الأحزاب لتشكيل الائتلاف الحاكم

بدأ الرئيس النمساوي ألكسندر فان ديربلين، محادثات مبدئية مع قادة الأحزاب البرلمانية الفائزة في انتخابات المجلس الوطني، لبحث الائتلاف الحاكم الجديد.

والتقى الرئيس النمساوي، مساء أمس، هربرت كيكل زعيم حزب الحرية النمساوي الفائز بالمركز الأول في الانتخابات البرلمانية، في حين سيلتقي قادة الأحزاب الأربعة الأخرى، وهي الشعب والاشتراكي والليبرالي والخضر، خلال الأيام المقبلة، وفق ما ذكر بيان المكتب الرئاسي في فيينا.

ويسعى الرئيس النمساوي إلى استطلاع قدرة رؤساء الأحزاب على الاتفاق وتشكيل ائتلاف حاكم، يتمتع بأغلبية المقاعد اللازمة في البرلمان، قبل منح مهمة تشكيل الحكومة لزعيم الحزب الذي يمتلك أفضل فرصة لتشكيل الأغلبية البرلمانية، والتي عادة ما تذهب إلى زعيم الحزب الفائز الذي حصد أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات.