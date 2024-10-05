السبت 5 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الرئيس النمساوي يجري محادثات مبدئية مع رؤساء الأحزاب لتشكيل الائتلاف الحاكم

الرئيس النمساوي يجري محادثات مبدئية مع رؤساء الأحزاب لتشكيل الائتلاف الحاكم
5 أكتوبر 2024 14:57

بدأ الرئيس النمساوي ألكسندر فان ديربلين، محادثات مبدئية مع قادة الأحزاب البرلمانية الفائزة في انتخابات المجلس الوطني، لبحث الائتلاف الحاكم الجديد.

والتقى الرئيس النمساوي، مساء أمس، هربرت كيكل زعيم حزب الحرية النمساوي الفائز بالمركز الأول في الانتخابات البرلمانية، في حين سيلتقي قادة الأحزاب الأربعة الأخرى، وهي الشعب والاشتراكي والليبرالي والخضر، خلال الأيام المقبلة، وفق ما ذكر بيان المكتب الرئاسي في فيينا.

أخبار ذات صلة
النمسا تؤكد استمرار بقاء جنودها العاملين مع اليونيفيل في لبنان
تقديرات أولية: تقدم اليمين المتطرف في انتخابات النمسا

ويسعى الرئيس النمساوي إلى استطلاع قدرة رؤساء الأحزاب على الاتفاق وتشكيل ائتلاف حاكم، يتمتع بأغلبية المقاعد اللازمة في البرلمان، قبل منح مهمة تشكيل الحكومة لزعيم الحزب الذي يمتلك أفضل فرصة لتشكيل الأغلبية البرلمانية، والتي عادة ما تذهب إلى زعيم الحزب الفائز الذي حصد أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات.

المصدر: وام
النمسا
آخر الأخبار
دوري السلة الأميركي يرفع معدلات الإثارة في أبوظبي
الرياضة
دوري السلة الأميركي يرفع معدلات الإثارة في أبوظبي
اليوم 16:38
ارتفاع عدد ضحايا إعصار كراثون في تايوان
الأخبار العالمية
ارتفاع عدد ضحايا إعصار كراثون في تايوان
اليوم 16:25
حاكم الشارقة يشهد انطلاق أعمال الملتقى الدولي الثالث لمعلّمي العربية
علوم الدار
حاكم الشارقة يشهد انطلاق أعمال الملتقى الدولي الثالث لمعلّمي العربية
اليوم 16:23
الإمارات تواصل تقديم المساعدات إلى سكان غزة
علوم الدار
الإمارات تواصل تقديم المساعدات إلى سكان غزة
اليوم 16:21
«المالية» تعلن تعديلات على اللائحة التنفيذية لمرسوم ضريبة القيمة المضافة
اقتصاد
«المالية» تعلن تعديلات على اللائحة التنفيذية لمرسوم ضريبة القيمة المضافة
اليوم 16:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©