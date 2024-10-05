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ارتفاع عدد ضحايا إعصار كراثون في تايوان

ارتفاع عدد ضحايا إعصار كراثون في تايوان
5 أكتوبر 2024 16:25

عُثر السبت على جثتَي شخصَين كانا قد فُقدا وسط الرياح المدمرة والأمطار الغزيرة التي صاحبت إعصار كراثون في تايوان، ما أدى إلى رفع حصيلة القتلى إلى 4 بسبب العاصفة التي ضربت الجزيرة هذا الأسبوع.
وفي كل أنحاء الجزيرة، كان نحو 20 ألف منزل من دون كهرباء السبت، معظمها في مدينة كاوسيونغ الساحلية الجنوبية الأكثر تضرراً، حيث وصل الإعصار إلى اليابسة.
وتراجع إعصار كراثون إلى منخفض استوائي الجمعة بعدما ضرب الجزيرة في اليوم السابق، ما أدى إلى انزلاقات تربة وفيضانات وعواصف قوية غير مسبوقة.
وأصيب أكثر من 700 شخص.
وقال جهاز الإطفاء الوطني إن شخصين مفقودين عُثر عليهما ميتين في مدينة تايبيه الجديدة في شمال البلاد السبت، ليرتفع عدد قتلى الإعصار إلى أربعة أشخاص، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وذكر مسؤولون أن الأمطار الغزيرة تسببت في انزلاقات تربة في العديد من مناطق تايبيه الجديدة وأغرقت الشوارع، ما أدى إلى تقطع السبل موقتا بعشرات التلاميذ في مدارسهم.
وأعلنت وزارة الدفاع إرسال نحو 250 جندياً الجمعة إلى المدينة وكيلونغ القريبة والتي أبلغت أيضا عن انزلاقات تربة للمساعدة في تنظيف الطرق وتصريف مياه الفيضانات.

 

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المصدر: آ ف ب
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