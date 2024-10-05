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الكونغو الديمقراطية تطلق أول حملة تطعيم ضد جدري القردة

جرعات من لقاح مضاد لمرض جدري القردة
5 أكتوبر 2024 20:08

أطلق مسؤولو الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم السبت، أول حملة في البلاد للتطعيم ضد فيروس جدري القردة في خطوة رئيسية ضمن الجهود المبذولة لاحتواء الفيروس الذي انتقل إلى 13 دولة أفريقية أخرى هذا العام.
وأقام المسؤولون مراسم إيذانا ببدء التطعيمات في مستشفى في مدينة "غوما" بشرق البلاد، حيث بدأ العاملون في مجال الصحة بتقديم الجرعات الأولى.
كانت وزارة الصحة قد قالت، أمس الجمعة، إن نطاق الحملة سيكون محدودا نظرا لقلة الموارد. وتتاح حاليا 265 ألف جرعة.
تبدأ الحملة في معالجة تفاوت هائل شهد حرمان الدول الأفريقية من الجرعتين المستخدمتين في محاربة تفش عالمي للمرض في 2022 في وقت توفرت فيه التحصينات في أوروبا والولايات المتحدة على نطاق واسع.
وقالت ماتشيديسو مويتي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، في بيان "توفير اللقاح يمثل خطوة مهمة في الحد من انتشار الفيروس وضمان سلامة الأسر والمجتمعات".
ينتشر جدري القردة عبر الاتصال الوثيق. وهو متوسط الشدة في العادة لكنه فتاك في بعض الحالات النادرة. ويسبب الفيروس، في الغالب، أعراضا أشبه بأعراض الإنفلونزا وتقيحات في الجسم.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، المرض حالة طوارئ صحية مثيرة لقلق عالمي، في أغسطس الماضي، بعد اكتشاف سلالة جديدة منه.
وأبلغت الكونغو الديمقراطية عن أكثر من 30 ألفا من حالات الاشتباه والحالات المؤكدة و990 حالة وفاة منذ بداية 2024 وهو ما تقول منظمة الصحة العالمية إنه يمثل 90 بالمئة من الحالات المبلغ عنها في أفريقيا حتى الآن هذا العام.

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المصدر: آ ف ب
الكونغو الديمقراطية
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