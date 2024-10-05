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فرنسا تعلن موعد عقد مؤتمر دولي لدعم لبنان

الرئيس الفرنسي يتحدث في قمة الفرانكوفونية
5 أكتوبر 2024 21:39

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أن مؤتمرا دوليا لدعم لبنان سيعقد في أكتوبر الجاري في فرنسا.
وقال ماكرون إن الأعضاء الـ88 في المنظمة الدولية للفرنكوفونية، وبينهم فرنسا وكندا وبلجيكا، يطالبون "بالإجماع" بوقف "فوري ودائم" لإطلاق النار في لبنان، العضو بدوره في المنظمة.
وأكد الرئيس الفرنسي، خلال مؤتمر صحافي في ختام القمة التاسعة عشرة للمنظمة التي استضافتها فرنسا، "أعربنا بالإجماع عن تأييدنا لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وأكدنا التزامنا احتواء التوترات في المنطقة".
وتوجه ماكرون بالشكر إلى أعضاء المنظمة "بعدما وافقوا على أن تنظم فرنسا مؤتمرا دوليا لدعم لبنان" في أكتوبر.
وتقدر السلطات اللبنانية أن أكثر من مليون شخص نزحوا من منازلهم وقراهم بسبب التصعيد.

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