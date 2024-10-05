قتلى أثناء محاولة العبور من فرنسا إلى بريطانيا

قضى أربعة مهاجرين، بينهم طفل، أثناء محاولتي عبور على متن قاربين مكتظين من فرنسا إلى بريطانيا، وفق ما أفادت السلطات الفرنسية اليوم السبت.

عُثر على طفل، يبلغ عامين، وقد فقد الوعي على قارب مطاط مكتظ بعدما وجه مهاجرون نداء استغاثة صباح اليوم.

كان القارب يحمل نحو 90 شخصا وتعطل محركه قبالة ساحل "بولوني-سور-مير" في شمال فرنسا.

وقال جيريك لوبرا المدعي العام الإقليمي، نقلا عن تقارير أولية، إن الطفل تعرض "للدهس" حتى الموت.

كما أفاد مسؤولون عن إنقاذ 14 مهاجرا آخر بينهم فتى يبلغ 17 عاما نقل إلى المستشفى بعد إصابته بحروق في ساقيه. وواصل الركاب الآخرون رحلتهم.

كما واجه قارب آخر مكتظ بالمهاجرين عطلا في المحرك قبالة سواحل كاليه، ما أدى إلى حالة من الذعر. وقفز المهاجرون في البحر لكن تم إنقاذهم.

وأوضح محافظ المنطقة أنه تم العثور على جثث ثلاثة أشخاص، رجلان وامرأة، تناهز أعمارهم 30 عاما، في قاع القارب.

وأضاف المحافظ أن الثلاثة "ربما تعرضوا للدهس والاختناق والغرق" في المياه في قاع القارب.

بذلك، ارتفع إلى 51 عدد المهاجرين الذي قضوا أثناء محاولتهم الوصول إلى إنكلترا من فرنسا بحرا منذ بداية عام 2024، وفق جاك بيلان محافظ با-دو-كاليه.

- "فقر ويأس" -تسعى السلطات الفرنسية إلى منع المهاجرين من سلوك البحر، لكنها لا تتدخل بمجرد إبحارهم إلا لأغراض الإنقاذ، مبررة ذلك بمخاوف تتعلق بالسلامة.

وارتفع عدد طالبي اللجوء غير المسجلين الذين يعبرون القناة إلى بريطانيا منذ عام 2018 رغم التحذيرات المتكررة بشأن مخاطر العبور.