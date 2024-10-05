رئيس وزراء اليابان يزور منطقة متضررة من الكوارث

زار رئيس الوزراء الياباني الجديد شيجيرو إيشيبا، السبت، شبه جزيرة "نوتو" في وسط اليابان، التي تأثرت بشدة من الزلزال الذي وقع في أول يناير والأمطار الغزيرة في سبتمبر.

وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس الوزراء شبه الجزيرة في محافظة إيشكاوا منذ توليه المنصب يوم الثلاثاء.

وتفقد إيشيبا مدينة "واجيما"، حيث جرفت الفيضانات المنازل وغمرت المياه وحدات السكن المؤقتة التي أقيمت للمتضررين من زلزال يوم رأس السنة.

إيشيبا يزور ضحايا الكوارث للتعرف على مشاكلهم

واستمع إلى التحديات مباشرة من ضحايا الكارثة حول منطقة سوق الصباح "آسايتشي-دوري" في "واجيما". كانت منطقة التسوق قد تضررت بشدة من حريق هائل في الزلزال.

وتخطط الحكومة لاتخاذ قرار في منتصف أكتوبر الحالي بشأن إنفاق إضافي من احتياطياتها لتوفير مزيد من المساعدات للمناطق المتضررة من الكوارث.