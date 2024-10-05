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الصومال.. 24 قتيلاً من «الشباب»

أفراد من الجيش الصومالي (أرشيفية)
6 أكتوبر 2024 01:24

مقديشو (الاتحاد)

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أعلن الجيش الصومالي مقتل 24 عنصراً من حركة «الشباب» الإرهابية، خلال عملية عسكرية في إقليم شبيلي السفلي بولاية جنوب الغرب. وأسفرت العملية العسكرية، التي استهدفت مخابئ الحركة الإرهابية في عدة قرى في الإقليم المجاور للعاصمة مقديشو، عن إصابة نحو 30 مسلحاً آخرين، وفقاً لما نقلته أمس وسائلُ إعلام صومالية. وأكد أحمد عبدي علي، أحد الضباط المسؤولين عن العملية، أن القوات المسلحة الصومالية ستواصل تنفيذَ مثل هذه العمليات حتى يتم طرد مقاتلي الحركة من المنطقة. ويقوم الجيش الصومالي بحملة عسكرية ضد حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي والتي تستهدف الاستيلاء على البلاد وفرض إقامة نظام متطرف. ويشن الجيش هذه الحملة بالتعاون مع قوات محلية في مختلف الولايات وسط البلاد وجنوبها. 
وتأتي العملية الأخيرة في إقليم شبيلي السلفلي بعد أسابيع قليلة من مقتل 42 عنصراً من الحركة في عملية عسكرية مشتركة بين الجيش الصومالي وقوات محلية في إقليم جوبا السفلى وغلمدغ جنوب ووسط البلاد. وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حرباً ضد حركة «الشباب» الإرهابية التي تأسّست مطلع عام 2004، وتتبع تنظيم «القاعدة» الإرهابي، والتي تبنّت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة.
واستطاعت قوات الجيش الصومالي طرد حركة «الشباب» من المدن الرئيسة خلال عامي 2011 و2012، وما تزال تطارد فلولها في مناطق ريفية نائية. وفي الحادي والعشرين من الشهر الماضي، أعلن الجيش الوطني الصومالي استعادتَه قاعدةً عسكريةً في جنوب غرب البلاد من حركة «الشباب»، وقال إنه نفذ عملية أمنية ناجحة ضد فلول الحركة، على بعد 30 كيلومتراً من مدينة «حدر» عاصمة إقليم «بكول».  

الصومال
الجيش الصومالي
حركة الشباب الإرهابية
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