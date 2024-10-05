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تونس.. السباق الرئاسي ينطلق اليوم

تونس.. السباق الرئاسي ينطلق اليوم
6 أكتوبر 2024 01:23

تونس (الاتحاد)

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دخلت تونس، أمس، مرحلة الصمت الانتخابي قبيل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها، اليوم، والتي يتنافس فيها 3 مرشحين، بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد. وبدأ الصمت الانتخابي منتصف ليل الجمعة/ السبت بتوقيت تونس، ويتواصل حتى غلق آخر مكتب اقتراع من يوم التصويت.
وخلال تلك الفترة، تُمنع جميع أشكال الدعاية والتغطية الإعلامية للمترشحين للانتخابات الرئاسية والأحزاب والفاعلين السياسيين الداعمين لهم.
كما يُمنع أيضاً بث أو إعادة بث البرامج المتعلقة بحملة الانتخابات الرئاسية، وبث ونشر استطلاعات الرأي.. وبدأ الصمت بعد انتهاء الحملات الانتخابية التي انطلقت في 14 سبتمبر الماضي، واستمرت حتى 4 أكتوبر الجاري.
والجمعة الماضي افتتحت في التوقيت القانوني، جميع مكاتب الاقتراع في الخارج لاستقبال المصوتين من المغتربين، في دول منها أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وغيرها من الدول الأوروبية، وفق ما أفادت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الخميس.

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الانتخابات الرئاسية
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قيس سعيد
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