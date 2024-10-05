مستشفيات شمال غزة مهددة بالتوقف خلال 24 ساعة

غزة (الاتحاد)

أعلن مدير مستشفى «كمال عدوان» في شمال غزة، أمس، أن مستشفيات القطاع مهددة بالخروج عن الخدمة خلال 24 ساعة نتيجة نفاد الوقود.

وأوضح حسام أبو صفية: «الوضع في شمال قطاع غزة كارثي، إذ سيخرج مستشفى كمال عدوان وباقي المستشفيات عن الخدمة خلال 24 ساعة بسبب نفاد الوقود وعدم إدخاله من قبل الاحتلال عبر منظمات دولية»، مضيفاً: «منذ أسبوع، لم تُدخل إسرائيل أي كميات وقود لشمال القطاع، ما يضعنا أمام كارثة حقيقية تواجه المرضى والجرحى في قسم العناية المركزة، الذين يعتمدون على أجهزة التنفس الاصطناعي التي تعمل على الكهرباء».

وتواصل إسرائيل انتهاكاتها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.