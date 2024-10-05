إسرائيل تطلب إخلاء منطقة في غزة

غزة (وكالات)

طلب الجيش الإسرائيلي، أمس، من سكان منطقة في وسط قطاع غزة إخلاءها، مشيراً إلى أنّه يستعد للتحرّك بقوة ضد عناصر من حركة حماس، وطلب الإخلاء هذا هو الطلب الأول الذي يصدره الجيش منذ أسابيع في القطاع الفلسطيني. وأرفق الجيش أوامر الإخلاء بخريطة لأحياء في وسط القطاع، مؤكداً أنه سيعمل بقوة شديدة ضد هذه المناطق.

وطُلب من الفلسطينيين الذي يعيشون في المناطق القريبة من ممر نتساريم الذي يمتد بطول 14 كيلومتراً من شرق غزة إلى غربها ويفصل شمال القطاع عن جنوبه، إخلاؤها، وفقاً للإشعار على حسابات الجيش على منصات التواصل.

في الأثناء، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين، منذ فجر أمس، جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً وخيمة تؤوي نازحين وتجمعاً لمدنيين في وسط وشمال القطاع، إلى 12 بينهم طفل. وأفاد مصدر طبي بمستشفى «الإندونيسي» شمال غزة، بأن 5 فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون بغارة جوية استهدفتهم ببلدة بيت حانون. وفي وسط غزة، أفاد مسعفون فلسطينيون، بأنهم نقلو 6 قتلى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بمخيم النصيرات.

كما ذكرت مصادر طبية بمستشفى «شهداء الأقصى» بمدينة دير البلح، بأن طفلاً قتل وأصيب عدد آخر من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين داخل مدرسة «أحمد الكرد» في المدينة.