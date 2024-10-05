«سنتكوم»: قصف 15 هدفاً حوثياً في 4 محافظات يمنية

واشنطن (وكالات)

قصف الجيش الأميركي 15 هدفاً في مناطق في اليمن تسيطر عليها جماعة الحوثي، وأفادت تقارير إعلامية بوقوع غارات في 4 محافظات أبرزها العاصمة صنعاء.

وتشنّ القوّات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير للحد من قدرتهم على استهداف سفن الشحن. وأوضحت القيادة العسكرية المركزية الأميركية «سنتكوم» التي يقع الشرق الأوسط ضمن نطاق عملياتها، أنها «نفّذت غارات على 15 هدفاً للحوثيين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن أمس الأول»، وتابعت «هذه الأهداف شملت قدرات عسكرية هجومية للحوثيين»، مضيفة أن الضربات نفّذت لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً للسفن الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية.

وأفادت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا غارات على اليمن الجمعة الماضي، مشيرة إلى وقوع أربع غارات على صنعاء وسبع على الحديدة، وسمع دوي انفجارات قوية في المدينتين. وقالت التقارير إن غارة واحدة على الأقل وقعت في كل من محافظة ذمار جنوب العاصمة ومكيراس في محافظة البيضاء جنوب شرق صنعاء.

ومنذ نوفمبر، تشنّ جماعة الحوثي هجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، فيما شنّت إسرائيل أيضاً غارات على اليمن رداً على هجمات الحوثيين.

وأسفرت غارات إسرائيلية على مدينة الحديدة في 29 سبتمبر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، غداة إعلان جماعة الحوثي إطلاق صاروخ بالستي نحو مطار بن غوريون، أكد الجيش الإسرائيلي أنه تمّ اعتراضه. وجاءت الضربات الأميركية الجمعة الماضي غداة إعلان الحوثيين تنفيذ هجوم بطائرة مسيّرة على تل أبيب، وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض «هدفاً جوياً مشبوهاً» خلال الليل قبالة وسط إسرائيل، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

والثلاثاء الماضي، ألحق الحوثيون أضراراً بسفينتين في هجومين منفصلين قبالة سواحل اليمن.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية «يو كاي إم تي أو» إن إحدى السفن أصيبت بقارب مسيّر، ما أدى إلى إحداث ثقب في بدنها، في حين تضررت سفينة ثانية من صاروخ أصابها بعد أقل من ثلاث ساعات.