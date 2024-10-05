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باريس تدعو إلى الكفّ عن تسليم أسلحة لإسرائيل للقتال في غزة

آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
6 أكتوبر 2024 01:24

باريس (وكالات) 

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، إلى الكفّ عن تسليم الأسلحة لإسرائيل للقتال في غزة، معتبراً أن الأولوية هي للحلّ السياسي لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام في القطاع.
وقال ماكرون، في تصريحات لإذاعة «فرانس أنتر»: «أعتقد أن الأولوية اليوم هي العودة إلى حلّ سياسي، والكفّ عن تسليم الأسلحة لخوض المعارك في غزة»، مؤكداً أن فرنسا «لا تقوم بتسليم» أسلحة.
ويعارض الرئيس الأميركي جو بايدن حتى الآن تسليم إسرائيل بعض أنواع الأسلحة، وعلق إرسال أنواع معينة من القنابل في مايو.
في سبتمبر، أعلنت بريطانيا، من جانبها، تعليق 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى خطر واضح من احتمال استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي في الحرب الدائرة في غزة. وأعرب الرئيس الفرنسي عن أسفه لعدم تغير الوضع في غزة، رغم كل الجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، خصوصاً مع إسرائيل.
وقال ماكرون «أعتقد أنه لم يتم الإصغاء إلينا، لقد قلت ذلك من جديد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.. أعتقد أن ذلك خطأ، بما في ذلك بالنسبة لأمن إسرائيل مستقبلاً»، مضيفاً: إننا نلمس ذلك بوضوح لدى الرأي العام، وخصوصاً لدى الرأي العام في المنطقة. وأكد أن الشعب اللبناني لا يمكن أيضاً التضحية به ولا يمكن للبنان أن يصبح غزة جديدة.

باريس
فرنسا
إيمانويل ماكرون
فلسطين
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
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