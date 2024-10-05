الأحد 6 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«اليونيسف» تعلن مقتل 100 طفل في لبنان

أرشيفية
6 أكتوبر 2024 01:24

بيروت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: ملتزمون بدعم جهود تقليل آثار الكوارث الطبيعية
الأمم المتحدة: نزوح نصف مليون شخص في لبنان

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أن 100 طفل على الأقل قتلوا في لبنان خلال 11 يوماً، فيما أصيب 690 آخرون خلال الأسابيع الستة الأخيرة، جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد.
وقالت المنظمة عبر منصة «إكس»، إنه «وفقاً لتقارير، فإن 100 طفل على الأقل قتلوا في لبنان في 11 يوماً، وأكثر من 690 طفلاً أصيبوا في الأسابيع الستة الأخيرة»، مضيفة نقدم مع شركائنا الإمدادات الطبية الطارئة والخدمات الأساسية في لبنان. ومنذ 23 سبتمبر الماضي، وسعت إسرائيل نطاق هجومها الذي ترتكبه في المنطقة منذ 7 أكتوبر 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفاً وكثافة، كما بدأت توغلاً برياً في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

الأمم المتحدة
اليونيسف
الأطفال
منظمة الأمم المتحدة للطفولة
بيروت
آخر الأخبار
رئيس الدولة يغادر بلغراد.. والرئيس الصربي في مقدمة مودعي سموه
علوم الدار
رئيس الدولة يغادر بلغراد.. والرئيس الصربي في مقدمة مودعي سموه
اليوم 17:42
تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي
علوم الدار
تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الأحد إلى الأربعاء
اليوم 17:53
ريم الحلماني تلقي بيان الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: ملتزمون بدعم جهود تقليل آثار الكوارث الطبيعية
6 أكتوبر 2024
لبنانيون من الضاحية الجنوبية داخل مأوى للنازحين في بيروت (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: نزوح نصف مليون شخص في لبنان
6 أكتوبر 2024
«بريكس»..  تحول نوعي في التوازنات العالمية
الأخبار العالمية
«بريكس»..  تحول نوعي في التوازنات العالمية
6 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©