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جهود دبلوماسية لاحتواء التصعيد في لبنان

جانب من الاجتماع (وكالات)
6 أكتوبر 2024 01:24

عواصم (وكالات)

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عقد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس، اجتماعاً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، الذي يزور المملكة حاليا، بحثا خلاله التطورات على الساحة اللبنانية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن الوزيرين بحثا خلال اللقاء الذي عقد في وزارة الخارجية السعودية بالرياض العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى حيال المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة لاحتواء التصعيد.
 وتأتي زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الى المملكة ضمن جولة له في المنطقة. كما بحث الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وأنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، وسبل خفض التصعيد في لبنان.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الوزيران استعرضا خلال اتصال هاتفي العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها.

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