الصليب الأحمر يرسل 17 طنا من الأدوية إلى لبنان

أرسلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السبت، 17 طنا من الأدوية المطلوبة بصفة عاجلة إلى لبنان.

وذكرت اللجنة أن هناك معدات جراحية لعلاج الحروق والإصابات الأخرى بين الإمدادات.

وأشار الصليب الأحمر إلى أن النظام الصحي في لبنان يعاني من أزمة بالفعل ويواجه الآن ضغطا استثنائيا بسبب التصعيد الحالي.

وستوزع الإمدادات على المستشفيات ومنشآت رعاية صحية أخرى في البلاد، مع التركيز على مستشفيين في منطقة العاصمة بيروت وجنوبي البلاد.

وذكر الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، عبر منصة "إكس"، أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة، تحاول إرسال المزيد من الإمدادات، وأن الدفعة الحالية التي أرسلتها تكفي لمعالجة 100 ألف مريض.