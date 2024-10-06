رئيس كوريا الجنوبية يبدأ جولة في جنوب شرق آسيا

بدأ الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول جولة في جنوب شرق آسيا، سوف تشمل الفلبين وسنغافورة ثم ولاوس، التي سيحضر فيها قمة سنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان).

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه في بداية الجولة التي ستستمر ستة أيام، سوف يصل يون إلى الفلبين اليوم الأحد، حيث سيلتقي بالرئيس فيرديناند ماركوس جونيور لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة بما أن هذا العام تحتفل الدولتان بالذكرى الـ75 لإقامة علاقات دبلوماسية بينها. ومن المقرر أن يبدأ يون بعد غد الثلاثاء زيارة رسمية لسنغافورة تستمر يومين، حيث سيجرى مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء لورانس وونج لتعزيز العلاقات الاقتصادية في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والدفاع وسلاسل الامداد. كما يعتزم يون إلقاء كلمة في سنغافورة بشأن رؤية كوريا الجنوبية للوحدة الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن يحضر يون الخميس المقبل قمة الآسيان، حيث ستقوم خلالها كوريا الجنوبية بترقية علاقتها مع كتلة الآسيان لتصبح شراكة استراتيجية شاملة، كما سوف يشارك في قمة آسيان زائد 3 التي تضم كوريا الجنوبية واليابان والصين. وقال مسؤول رئاسي للصحفيين إن المباحثات جارية للإعداد لأول لقاء مباشر بين يون ورئيس الوزراء الياباني الجديد شيجيرو إيشيبا في لاوس على هامش قمم الآسيان.