الأحد 6 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيس كوريا الجنوبية يبدأ جولة في جنوب شرق آسيا

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول
6 أكتوبر 2024 10:10

بدأ الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول جولة في جنوب شرق آسيا، سوف تشمل الفلبين وسنغافورة ثم ولاوس، التي سيحضر فيها قمة سنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان).

أخبار ذات صلة
«كوكب الفقاعات» في ضيافة «السعديات»
قتلى جراء إعصار كراثون في الفلبين

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه في بداية الجولة التي ستستمر ستة أيام، سوف يصل يون إلى الفلبين اليوم الأحد، حيث سيلتقي بالرئيس فيرديناند ماركوس جونيور لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة بما أن هذا العام تحتفل الدولتان بالذكرى الـ75 لإقامة علاقات دبلوماسية بينها. ومن المقرر أن يبدأ يون بعد غد الثلاثاء زيارة رسمية لسنغافورة تستمر يومين، حيث سيجرى مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء لورانس وونج لتعزيز العلاقات الاقتصادية في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والدفاع وسلاسل الامداد. كما يعتزم يون إلقاء كلمة في سنغافورة بشأن رؤية كوريا الجنوبية للوحدة الأربعاء المقبل.
ومن المقرر أن يحضر يون الخميس المقبل قمة الآسيان، حيث ستقوم خلالها كوريا الجنوبية بترقية علاقتها مع كتلة الآسيان لتصبح شراكة استراتيجية شاملة، كما سوف يشارك في قمة آسيان زائد 3 التي تضم كوريا الجنوبية واليابان والصين. وقال مسؤول رئاسي للصحفيين إن المباحثات جارية للإعداد لأول لقاء مباشر بين يون ورئيس الوزراء الياباني الجديد شيجيرو إيشيبا في لاوس على هامش قمم الآسيان.

المصدر: وكالات
الفلبين
آسيان
كوريا الجنوبية
سنغافورة
آخر الأخبار
شارع غمرته المياه بسبب العاصفة ديبي، في هولمز بيتش، فلوريدا.
الأخبار العالمية
فلوريدا تعلن حالة الطوارئ تحسباً للعاصفة "ميلتون"
اليوم 11:24
منتخب السعودية يعسكر في جدة للقاء اليابان والبحرين
الرياضة
منتخب السعودية يعسكر في جدة للقاء اليابان والبحرين
اليوم 10:32
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول
الأخبار العالمية
رئيس كوريا الجنوبية يبدأ جولة في جنوب شرق آسيا
اليوم 10:10
مدافع ريال مدريد يخضع لجراحة بعد «الإصابة الخطيرة»
الرياضة
مدافع ريال مدريد يخضع لجراحة بعد «الإصابة الخطيرة»
اليوم 10:05
مدرب الهلال يبارك للأهلي «صناعة الأجواء»!
الرياضة
مدرب الهلال يبارك للأهلي «صناعة الأجواء»!
اليوم 09:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©