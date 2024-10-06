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أوكرانيا: هجوم جوي يستهدف كييف وأوديسا

مدينة كييف
6 أكتوبر 2024 11:56

قال الجيش الأوكراني صباح اليوم الأحد إن هجمات جوية روسية، استهدفت العاصمة كييف ومدنا أخرى.
وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف عبر تطبيق تيليجرام إن طائرات مسيرة روسية هاجمت العاصمة الأوكرانية في عدة موجات ومن اتجاهات مختلفة.

وقال بوبكو إن الإنذارات من الغارات الجوية على العاصمة ومحيطها انطلقت ثلاث مرات خلال الليل، لتستمر أكثر من خمس ساعات في الإجمال.

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وقال رئيس بلدية مدينة أوديسا: إن روسيا استهدفت المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا الليلة الماضية ووردت تقارير عن وقوع عدة انفجارات.ولم ترد معلومات عن وقوع أضرار أو إصابات.

 

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
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