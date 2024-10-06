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فلوريدا تعلن حالة الطوارئ تحسباً للعاصفة "ميلتون"

شارع غمرته المياه بسبب العاصفة ديبي، في هولمز بيتش، فلوريدا.
6 أكتوبر 2024 11:24

أعلن حاكم ولاية فلوريدا الأميركية، رون ديسانتيس، اليوم، حالة الطوارئ في 35 مقاطعة بالولاية تحسبًا للعاصفة الاستوائية "ميلتون" بما في ذلك جميع مقاطعات منطقة خليج تامبا.ومن المتوقع أن تتحول العاصفة الاستوائية "ميلتون" إلى إعصار خطير قد يضرب الساحل الغربي لفلوريدا الأسبوع المقبل مع رياح عاتية وفيضانات تهدد الحياة وأمطار غزيرة، بحسب وسائل إعلام أميركية.ووفقًا للمركز الوطني للأعاصير، فمن المتوقع أن تصدر مراكز الأرصاد الوطنية تحذيرات من الإعصار والفيضانات الساحلية لبعض أجزاء فلوريدا، في وقت لاحق اليوم؛ إذ قد تصل سرعة الرياح المستمرة للعاصفة إلى 115 ميلًا في الساعة (185 كلم في الساعة تقريبا) عندما تضرب الساحل الغربي لفلوريدا، بالقرب من سانت بطرسبرغ وتامبا، وهو ما يعادل إعصارًا من الفئة 2 أو الفئة 3.

 

 

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المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
فلوريدا
إعصار
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شارع غمرته المياه بسبب العاصفة ديبي، في هولمز بيتش، فلوريدا.
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فلوريدا تعلن حالة الطوارئ تحسباً للعاصفة "ميلتون"
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