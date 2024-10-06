فيضانات قوية تجتاح بنجلاديش

غمرت الفيضانات أكثر من 200 قرية في بنجلاديش حتى الآن، مما أدى إلى تقطع السبل بأكثر من 150 ألف شخص ومقتل سبعة أشخاص.

وارتفعت مستويات المياه في مختلف الأنهار وتتعرض مناطق جديدة للغرق، حسب صحيفة دكا تريبيون التي تصدر في بنجلاديش اليوم الأحد. وتشعر السلطات بالقلق إزاء الأضرار الجسيمة التي لحقت بالزراعة والمحاصيل. وتعمل السلطات المحلية إلى جانب منظمات تطوعية وحرس الحدود في بنجلاديش على إنقاذ الأشخاص المتضررين من الفيضانات في منطقة شيربور. ومنذ صباح أمس السبت، انضم أفراد من جيش بنجلاديش أيضا إلى جهود الإنقاذ.