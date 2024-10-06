الأحد 6 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تايلاند تصدر تحذيراً من الفيضانات

مسؤولو الإنقاذ خلال إجلاء السكان المتضررين من الفيضانات على متن قارب في شيانغ ماي، بتايلاند
6 أكتوبر 2024 16:13

أصدرت حكومة تايلاند تحذيرا من الفيضانات لـ11 إقليما وسط البلاد، بما في ذلك بانكوك، فيما يستعد سد ضخم يقع على طول نهر تشاو فرايا لإطلاق المياه.
وقال جيرايو هونجسوب، مستشار رئيس الوزراء في بيان إن السد، الذي يقع في إقليم تشاي نات، وسط البلاد، سيطلق المياه ، بمعدل 2250 مترا مكعبا في الثانية، مما قد يؤثر على الأشخاص الذين يعيشون في اتجاه مجرى النهر في تلك الأقاليم، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.
وتم تحديد سبعة من الأقاليم، باعتبارها الأكثر عرضة للخطر، ولكن ليس العاصمة بانكوك. وقال جيرايو إن حالة الفيضان في إقليم تشيانج ماي شمال البلاد، وعاصمته هي مدينة سياحية رئيسية، تحسنت، فيما تراجع منسوب المياه إلى 9ر4 متر. وأضاف أنه من المتوقع أن تستقر مستويات المياه، خلال الوقت الحالي، قبل تراجعها إلى مستويات طبيعية ، إذا لم يحدث هطول للأمطار.

أخبار ذات صلة
قتلى وتقطع السبل بالآلاف جراء فيضانات في بنغلادش
فيضانات قوية تجتاح بنجلاديش
المصدر: وكالات
تايلاند
الأمطار الغزيرة
فيضانات
آخر الأخبار
رئيس الدولة يصل إلى الأردن في زيارة عمل
علوم الدار
رئيس الدولة يصل إلى الأردن في زيارة عمل
اليوم 17:10
جانب من جلسات مؤتمر الإمارات للأورام
علوم الدار
مؤتمر الإمارات للأورام يسلط الضوء على أحدث علاجات السرطان
اليوم 17:33
أبوظبي
علوم الدار
فرصة سقوط أمطار وارتفاع درجات الحرارة غدا
اليوم 17:18
سامي باسو المصاب بكبر السن المبكر الأطول عمرا في العالم
الترفيه
وفاة المصاب بأعراض كبر السن المبكر الأطول عمرا
اليوم 17:01
فيضانات في بنغلادش
الأخبار العالمية
قتلى وتقطع السبل بالآلاف جراء فيضانات في بنغلادش
اليوم 18:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©