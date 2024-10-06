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قتلى وجرحى في قصف على دونتسك

آثار قصف على أوكرانيا (أرشيفية)
6 أكتوبر 2024 16:32

ذكر فاديم فيلاشكين حاكم منطقة دونتسك، اليوم الأحد، أن مدنيين اثنين قتلا وأصيب ثمانية آخرون جراء قصف استهدف المنطقة، أمس السبت.
وجاء في تدوينة نشرها فيلاشكين على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) "في 5 أكتوبر، قتل اثنان من سكان منطقة دونتسك: في فيليكا نوفوسيلكا وتوريتسك. أصيب ثمانية أشخاص في المنطقة، خلال اليوم"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية (أوكرينفورم) اليوم الأحد.
كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أمس السبت، أن روسيا تمكنت من السيطرة على قرية أخرى في منطقة دونتسك بشرق أوكرانيا.
وقالت الوزارة إن القوات الروسية سيطرت على قرية "جيلانى دروهي". وتقع هذه البلدة على الضفة الشرقية لنهر "فوفتشا"، على بعد بضعة كيلومترات فقط من بلدة "كوراخوف" الاستراتيجية المهمة.
في الأشهر الأخيرة، تمكنت القوات الروسية من تحقيق مكاسب إقليمية كبيرة في شرق أوكرانيا والسيطرة على عدد من المناطق.

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المصدر: د ب أ
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