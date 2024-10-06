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رواندا تبدأ التطعيم ضد فيروس "ماربورج"

لقاح مضاد لفيروس "ماربورج"
6 أكتوبر 2024 17:47

قالت رواندا، اليوم الأحد، إنها بدأت حملة تطعيم ضد فيروس "ماربورج" في محاولة لمكافحة تفشي المرض الذي أودى بحياة 12 شخصا في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
وقال سابين نسانزيمانا وزير الصحة الرواندي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة كيغالي "يبدأ التطعيم فورا اعتبارا من اليوم".
وأضاف نسانزيمانا أن التطعيمات ستركز على "من هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض والعاملين في مجال الرعاية الصحية في المراكز العلاجية والمستشفيات والعناية المركزة والطوارئ، وكذلك المخالطين المباشرين لحالات الإصابة المؤكدة".
وأعلنت رواندا اكتشاف أول إصابة بفيروس "ماربورج" في أواخر سبتمبر، وسجلت منذ ذلك الحين 46 إصابة و12 وفاة. ويبلغ معدل الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 88 بالمئة.
تظهر على المصابين بالمرض أعراض منها ارتفاع درجة الحرارة والصداع الشديد والشعور بالتوعك، وذلك في غضون سبعة أيام من الإصابة قبل أن يعاني المريض من غثيان شديد وقيء وإسهال.
ينتقل هذا الفيروس إلى البشر عن طريق خفافيش الفاكهة قبل أن ينتشر بينهم عن طريق ملامسة سوائل جسم الشخص المصاب.

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المصدر: وكالات
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