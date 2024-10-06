قتلى وتقطع السبل بالآلاف جراء فيضانات في بنغلادش

قالت السلطات في بنغلادش، اليوم الأحد، إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وظل أكثر من 100 ألف عالقين بسبب الفيضانات المدمرة الناجمة عن الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت شمال البلاد.

تخشى السلطات المحلية من تضرر قطاع الزراعة بشكل واسع النطاق خاصة حقول الأرز.

كما غمرت المياه الكثير من المنازل والطرق مما أدى إلى عزل قرى واحتياج السكان بشكل عاجل إلى جهود الإنقاذ.

يشارك أفراد من الجيش، مزودون بقوارب وطائرات هليكوبتر، في جهود الإنقاذ بما في ذلك تسليم إمدادات الطوارئ وإجلاء المحاصرين بسبب الفيضانات.

وانهارت جسور وغمرت المياه الطرق مما جعل من الصعب على السلطات المحلية الوصول إلى المناطق المتضررة.

شهدت بنغلادش، التي يبلغ عدد سكانها 170 مليون نسمة، عدة فيضانات هذا العام مما يؤكد تعرضها بشدة لخطر تغير المناخ.

وأطلقت الأمم المتحدة وشركاء لها نداء إنسانيا لجمع 134 مليون دولار أميركي من أجل توفير الإغاثة العاجلة والدعم للمجتمعات المتضررة من الفيضانات والأعاصير في بنغلادش.